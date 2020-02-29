2020-02-29T14:35:52+03:00
Происшествия

Взрыв на улице Замшиной произошел из-за пьяных игр мужчины с ружьем

Его сигарета упала на коробку с порохом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На улице Замшина пьяный охотник игрался с ружьем и случайно взорвал коробку с порохом.На улице Замшина пьяный охотник игрался с ружьем и случайно взорвал коробку с порохом.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Стало известно, что взрыв 28 февраля на улице Замшиной случился по вине пьяного мужчины, заряжавшего охотничье гладкоствольное оружие. Напомним, местные жители сообщали, как что-то «бахнуло». Из квартиры выбило стекла, также пострадала межкомнатная дверь. Сразу же на место приехали спасатели МЧС и специалисты-взрывники. Горе-охотника госпитализировали в больницу, сейчас его здоровье удовлетворительное.

- Во время неосторожного обращения с сигаретой произошло возгорание коробки с порохом массой около 500 г. с последующим взрывом. 39-летний мужчина был пьян. При этом разрешение на ружье у него кончилось еще в 2018 году, - поделился подробностями происшествия с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.

Эвакуация жильцов не проводилась. На виновника хлопка составили административный протокол. Скорее всего, ему грозит штраф до 2 тысяч рублей и лишение права хранить оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В красивейшем особняке в Кронштадте откроют пансионат для пожилых людей
Мужчина и женщина пострадали в массовой драке на улице Генерала Симоняка
На проспекте Косыгина завершили проблемную прокладку километровой сети канализации
Смелые петербуржцы задержали парочку, ограбившую на их глазах пенсионерку
Акция памяти Бориса Немцова собрала в Петербурге около тысячи человек
Взрыв на улице Замшиной произошел из-за пьяных игр мужчины с ружьем
В Колпино хитрый пенсионер слил себе топлива почти на 1 млн рублей
Петербургского массажиста обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девочке
Хирург онкоцентра в Ленобласти обнаружил дома мертвую жену, ранее мучившуюся от головной боли
На КАД маршрутка насмерть сбила водителя «Хендая», который выставлял знак «аварийки»
Молодой парень станцевал на вагоне поезда на станции метро «Владимирская»
За сутки в полицию Петербурга обратились 5 пенсионеров, которых обманули почти на 2 млн рублей
Погода на 29 февраля в Петербурге: Солнце и снег в последний день зимы
Множество ДТП сопроводили выпавший снег в Петербурге
Петербуржцев попросили угостить блинами бездомных до конца Масленицы
Эрмитаж попрощался с горе-подрядчиком, который не смог отреставрировать здание Биржи
Администрация Красносельского района предупредила жителей о паводке после «многоснежной» зимы
В Невском районе неизвестный водитель намеренно отправил «Ауди А4» во встречную фуру и скрылся
Школьницы Всеволожска обрадовались снегу и покатались на чужом авто вместо горки
Полицейские устроили погоню со стрельбой за вором, сбежавшим из-под конвоя в Красногвардейском районе
Сакура начала распускаться под конец зимы в центре Петербурге
Удельный парк не пострадает при строительстве седьмой скоростной магистрали
Петербургский цирк может стать банкротом из-за иска британской компании
Малышка-богатырь весом почти 5,5 килограмма родилась в Петербурге
РПЦ попросила себе часовню-ризницу храма Спаса на Крови
Паром «Балтийск», ходящий из Усть-Луги в Калининград, вернулся на линию после ремонта