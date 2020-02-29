Взрыв на улице Замшиной произошел из-за пьяных игр мужчины с ружьем
Стало известно, что взрыв 28 февраля на улице Замшиной случился по вине пьяного мужчины, заряжавшего охотничье гладкоствольное оружие. Напомним, местные жители сообщали, как что-то «бахнуло». Из квартиры выбило стекла, также пострадала межкомнатная дверь. Сразу же на место приехали спасатели МЧС и специалисты-взрывники. Горе-охотника госпитализировали в больницу, сейчас его здоровье удовлетворительное.
- Во время неосторожного обращения с сигаретой произошло возгорание коробки с порохом массой около 500 г. с последующим взрывом. 39-летний мужчина был пьян. При этом разрешение на ружье у него кончилось еще в 2018 году, - поделился подробностями происшествия с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.
Эвакуация жильцов не проводилась. На виновника хлопка составили административный протокол. Скорее всего, ему грозит штраф до 2 тысяч рублей и лишение права хранить оружие.
ИСТОЧНИК KP.RU