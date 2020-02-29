Акция памяти Бориса Немцова собрала в Петербурге около тысячи человек

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:12:50+03:00

В 12:00 люди собрались у станции метро «Горьковская» и прошли до Троицкой площади

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В Петербурге состоялась акция памяти Бориса Немцова. Согласовать мероприятие удалось с третьего раза. Ровно в полдень люди собрались у станции метро «Горьковская» и двинулись до Троицкой площади. Собралось немало сочувствующих и сторонников убитого политика. Все началось с минуты молчания.

- В публичном мероприятии приняли участие около тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан, - рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, на акции собралась тысяча человек. Фото: vk.com/krasnogvardeiskiy_spb

По данным «Северо-Запад. МБХ медиа» на акции было минимум две тысячи человек. Люди несли с собой портреты Немцова, цветы и свечи.

Напомним, прошло 5 лет с момента гибели известного политика. Его застрелил киллер 27 февраля 2015 года прямо на Большом Москворецком мосту. Убийцу осудили на 20 лет тюрьмы. Его сообщники получили от 11 до 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU