Смелые петербуржцы задержали парочку, ограбившую на их глазах пенсионерку

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:16:12+03:00

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В Петербурге среди белого дня неизвестный вырвал сумку у пенсионерки и попытался скрыться со своей сообщницей. Однако коварство парочки попало на глаза прохожих, которые не побоялись догнать, остановить и задержать злоумышленников. Все произошло на улице Тельмана. Благодарная 67-летняя бабушка и герои вызвали на место полицию. Ждать стражей порядка пришлось около 50 минут, но все это время грабители особо не дергались, испугавшись прыти добропорядочных горожан.

- Прибывший наряд полиции отвез задержанных в местный отдел. 29-летняя женщина – жительница Ленобласти, а вот 45-летний мужчина является гостем из Москвы. Оба безработные. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В итоге на грабителя возбудили уголовное дело по статье за грабеж. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он задержан. Его помощнице вручили подписку о невыезде. Парочку неоднократно судили ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU