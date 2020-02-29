На проспекте Косыгина завершили проблемную прокладку километровой сети канализации
В последний день зимы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» все-таки закончил многострадальную реконструкцию канализационных сетей и строительство шахты тоннельного коллектора в районе пересечения проспекта Наставников и проспекта Косыгина. Напомним, работы хотели закончить еще в июне 2019 года, но подрядчик, как это случается, обанкротился. В ноябре «Водоканал» нашел нового партнера на выполнение оставшихся работ. Как итог – на 29 февраля 2020 года специалисты уже выполнили первичное благоустройство строительных площадок.
- Дорожное покрытие полностью восстановят до 30 июля 2020 года. В процессе реконструкции были переложены 1000 метров сети бытовой канализации диаметром от 900 до 1134 мм с увеличением диаметра до 1500-1700 мм по проспектам Косыгина и Наставников, а также построена шахта тоннельного коллектора с глубиной заложения 8 метров, - сообщают в пресс-службе «Водоканала».
Теперь местные детские сады, школы, поликлиники, жилые кварталы и некоторые промышленные объекты обеспечены услугами качественного водоотведения.
ИСТОЧНИК KP.RU