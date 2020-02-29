2020-02-29T16:39:29+03:00
Общество

На проспекте Косыгина завершили проблемную прокладку километровой сети канализации

Теперь по улице можно ездить на авто, но дорогу подлатают только к концу июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге завершили продолжительный ремонт проспекта Косыгина.В Петербурге завершили продолжительный ремонт проспекта Косыгина.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В последний день зимы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» все-таки закончил многострадальную реконструкцию канализационных сетей и строительство шахты тоннельного коллектора в районе пересечения проспекта Наставников и проспекта Косыгина. Напомним, работы хотели закончить еще в июне 2019 года, но подрядчик, как это случается, обанкротился. В ноябре «Водоканал» нашел нового партнера на выполнение оставшихся работ. Как итог – на 29 февраля 2020 года специалисты уже выполнили первичное благоустройство строительных площадок.

- Дорожное покрытие полностью восстановят до 30 июля 2020 года. В процессе реконструкции были переложены 1000 метров сети бытовой канализации диаметром от 900 до 1134 мм с увеличением диаметра до 1500-1700 мм по проспектам Косыгина и Наставников, а также построена шахта тоннельного коллектора с глубиной заложения 8 метров, - сообщают в пресс-службе «Водоканала».

Теперь местные детские сады, школы, поликлиники, жилые кварталы и некоторые промышленные объекты обеспечены услугами качественного водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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