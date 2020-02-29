Мужчина и женщина пострадали в массовой драке на улице Генерала Симоняка

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:08:26+03:00

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В ночь на 29 февраля на улице Генерала Симоняка развязалась массовая драка между группой лиц. Восемь человек выясняли отношения возле одного из кафе. Местные жители, ставшие очевидцами побоища, поскорее вызвали на место полицию.

- Стражи порядка незамедлительно пресекли конфликт между восемью гражданами. У участников драки оружия не обнаружено. Позже в полицию поступила телефонограмма из районной больницы, в которой сообщалось о госпитализации мужчины 1983 года рождения и женщины 1977 года рождения. Но после оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Все остальные участники конфликта пока сидят в полицейском участке. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU