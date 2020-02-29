В красивейшем особняке в Кронштадте откроют пансионат для пожилых людей

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:30:30+03:00

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В бывшем Доме общины сестер милосердия в Кронштадте откроют пансионат для пожилых людей. В здании, которое является объектом культурного наследия, провели масштабную реставрацию. Первых гостей особняк примет уже в конце марта, тем самым дав начало своей новой жизни.

С 1997 года здание находилось в аварийном состоянии. Фото: gov.spb.ru

- В пансионате создали условия для комфортного пребывания 45 пенсионеров. Здание полностью приспособлено для будущих постояльцев. Пандусы имеют специальные ограничители для слабовидящих, комнаты оснащены кнопками вызова медперсонала, ходунками и креслами. Вся территория также благоустроена, - передает пресс-служба Смольного.

Отреставрированное здание стало как новенькое. Фото: gov.spb.ru

Добавим, что с 1997 года здание, которому больше века, находилось в аварийном состоянии и не использовалось. Инвестор вложил в кропотливую реставрацию 200 миллионов рублей. Работы закончились даже раньше срока сдачи объекта. Все необходимые архитектурные детали здания-памятника сохранили.

В пансионате есть все необходимые удобства для пожилых постояльцев. Фото: gov.spb.ru

ИСТОЧНИК KP.RU