Балу, Байкер, Буденный: Медвежатам-сиротам, спасенным в Ленобласти, выбирают имена
В правительстве Ленобласти попросили жителей региона и Петербурга предлагать имена для трех медвежат-сирот, которых спасли накануне от холодной смерти сотрудники охотнадзора. Мама мальчиков, скорее всего, испугалась лесорубов и бросила деток. Сейчас они в полной безопасности.
- Имена должны начинаться на букву «Б» по названию Бокситогорского района, в котором животные были найдены. Варианты принимаются в комментариях к соответствующей публикации на странице «Ленинградская область» во «Вконтакте». Поторопитесь! Времени до 00:00 1 марта, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
За пару часов, что принимаются варианты, креативные горожане сумели накидать массу интересных имен для троицы братьев-медвежат: Байкер, Буденный, Балу, Бублик, Бенджамин, Бантик, Брауни, Бадди, Бочата, Балто, Буран и многие другие.
Добавим, что будущее сироток обещает быть светлым. Их собираются доставить в Центр спасения медвежат в Тверской области. Там их ждет медведица Машенька из Гатчинского района, а также юные косолапые из Карелии.
Медвежат-сироток нашли в лесу Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU