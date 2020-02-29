2020-02-29T19:05:53+03:00
Дом. Семья

Балу, Байкер, Буденный: Медвежатам-сиротам, спасенным в Ленобласти, выбирают имена

Имена должны начинаться на букву на «Б» из-за Бокситогорского района, где нашли малышей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти выбирают имена медвежатам-сиротам, спасенным в Бокситогорском районе. Фото: vk.com/ohotnadzor47В Ленобласти выбирают имена медвежатам-сиротам, спасенным в Бокситогорском районе. Фото: vk.com/ohotnadzor47
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В правительстве Ленобласти попросили жителей региона и Петербурга предлагать имена для трех медвежат-сирот, которых спасли накануне от холодной смерти сотрудники охотнадзора. Мама мальчиков, скорее всего, испугалась лесорубов и бросила деток. Сейчас они в полной безопасности.

- Имена должны начинаться на букву «Б» по названию Бокситогорского района, в котором животные были найдены. Варианты принимаются в комментариях к соответствующей публикации на странице «Ленинградская область» во «Вконтакте». Поторопитесь! Времени до 00:00 1 марта, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

За пару часов, что принимаются варианты, креативные горожане сумели накидать массу интересных имен для троицы братьев-медвежат: Байкер, Буденный, Балу, Бублик, Бенджамин, Бантик, Брауни, Бадди, Бочата, Балто, Буран и многие другие.

Добавим, что будущее сироток обещает быть светлым. Их собираются доставить в Центр спасения медвежат в Тверской области. Там их ждет медведица Машенька из Гатчинского района, а также юные косолапые из Карелии.

Медвежат-сироток нашли в лесу Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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