Крошик напомнил петербуржцам об опасности выхода на лед

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:21:06+03:00

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Крошик напомнил жителям Петербурга и Ленобласти о том, что выход на лед сейчас крайне опасен. Ранее это сделали сотрудники МЧС в смс-рассылке. Любимый многими нерпенок говорить не умеет, поэтому о страшных последствиях он сообщил наглядно, провалившись под лед самостоятельно. Милое видео засняли сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» и выложили его во «Вконтакте».

- Крошик напоминает: граждане, выход на лед водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской области чрезвычайно опасен! – говорят друзья Крошика.

К слову, тюленчик уже набрал порядка 35-40 килограммов, поэтому тоненький лед с ним не справился. Но это только позабавило и умилило фанатов Крошика.

Напомним, в регионе сейчас действует официальный запрет выхода на лед по 15 апреля 2020 года из-за аномально теплой зимы. Только в январе была два смертельных случая. Однако люди продолжают выходить на лед. Например, в середине февраля около 150 рыбаков отправились на тонкий лед Финского залива.

Крошик провалился под лед.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU