2020-02-29T20:19:07+03:00
Спорт

"Зенит" без Дзюбы не смог распечатать ворота "Локомотива" после первого тайма

Счет в матче после 45 минут - 0:0
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в первом тайме домашнего матча в рамках РПЛ на "Газпром Арене"."Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом" в первом тайме домашнего матча в рамках РПЛ на "Газпром Арене".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский "Зенит" играет вничью со счетом 0:0 против "Локомотива" после первого тайма. Матч проходит на заполненной "Газпром Арене" впервые после зимнего перерыва. Напомним, в составе сине-бело-голубых отсутствует Дзюба. Нападающий получил травму на последней игре на тренировочных сборах и сейчас занимается по индивидуальной программе.

Как и следовало ожидать, матч получается равным с малым количеством моментов у каждой команды. "Зениту" явно не хватает и Азмуна, который остался на скамейке запасных. Сейчас за креатив в атаке отвечают Малком, Сутормин, Ерохин и Дриусси. Пока у петербуржцев ни одного удара в створ ворот.

- Понимаем, насколько сложный и тяжелый матч ждет нас против одной из лучших команд России, - говорил Семак накануне в интервью пресс-службе.

Добавим, что в перерыве игры против "Локомотива" смелый петербуржец сделал предложение своей любимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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