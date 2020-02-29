"Зенит" без Дзюбы не смог распечатать ворота "Локомотива" после первого тайма
Петербургский "Зенит" играет вничью со счетом 0:0 против "Локомотива" после первого тайма. Матч проходит на заполненной "Газпром Арене" впервые после зимнего перерыва. Напомним, в составе сине-бело-голубых отсутствует Дзюба. Нападающий получил травму на последней игре на тренировочных сборах и сейчас занимается по индивидуальной программе.
Как и следовало ожидать, матч получается равным с малым количеством моментов у каждой команды. "Зениту" явно не хватает и Азмуна, который остался на скамейке запасных. Сейчас за креатив в атаке отвечают Малком, Сутормин, Ерохин и Дриусси. Пока у петербуржцев ни одного удара в створ ворот.
- Понимаем, насколько сложный и тяжелый матч ждет нас против одной из лучших команд России, - говорил Семак накануне в интервью пресс-службе.
Добавим, что в перерыве игры против "Локомотива" смелый петербуржец сделал предложение своей любимой.
ИСТОЧНИК KP.RU