Погода на 1 марта в Петербурге: Весна придет с теплом и мокрым снегом

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:53:33+03:00

Первый день весны 2020 года в Петербурге обещает быть теплым, но слякотным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем в городе на Неве обещают от +1 до +3 градусов по Цельсию

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Конец зимы порадовал жителей Петербурга солнышком и легким морозом. А вот первый день весны 2020 года будет совсем противоположным – теплым, облачным и с мокрым снегом.

- Ночью 1 марта ожидается небольшой снег, а утром и днем он будет умеренным и мокрым. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов по Цельсию, а днем от +1 до +3 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем мало меняться, - передают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Ленобласти первый день весны окажется чуть холоднее. В регионе обещают днем до -5 градусов, а ночью местами и вовсе до -13. На дорогах области ждут налипание мокрого снега.

Если погода для вас не помеха, то «Комсомолка» написала самые интересные места, которые стоит обязательно посетить в последний день Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU