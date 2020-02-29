Погода на 1 марта в Петербурге: Весна придет с теплом и мокрым снегом
Конец зимы порадовал жителей Петербурга солнышком и легким морозом. А вот первый день весны 2020 года будет совсем противоположным – теплым, облачным и с мокрым снегом.
- Ночью 1 марта ожидается небольшой снег, а утром и днем он будет умеренным и мокрым. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов по Цельсию, а днем от +1 до +3 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем мало меняться, - передают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В Ленобласти первый день весны окажется чуть холоднее. В регионе обещают днем до -5 градусов, а ночью местами и вовсе до -13. На дорогах области ждут налипание мокрого снега.
Если погода для вас не помеха, то «Комсомолка» написала самые интересные места, которые стоит обязательно посетить в последний день Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU