«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром в первом матче РПЛ после зимнего перерыва

29 Февр. 2020 2020-02-29T21:29:00+03:00

"Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Локомотивом" в первом официальном матче в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

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«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром со счетом 0:0 на «Газпром Арене» после зимнего перерыва. Это десятый сухой матч сине-бело-голубых в текущем сезоне. «Зенит» по-прежнему меньше всех пропускает в чемпионате, но распечатать ворота московского «Локомотива» так и не сумел.

Лунев выручил команду на предпоследней минуте, когда к нему один на один выбежал Алексей Миранчук.Фото: Артем КИЛЬКИН

Из любопытного – Семак не поставил в основу Азмуна (вероятно, он не готов на 100%) и Михаила Кержакова. Дзюба же не сыграл по причине травмы, полученной в последнем матче на тренировочном сборе.

Первый тайм прошел без особых изысков. У «Зенита» даже не было ни одного удара в створ. Впрочем, «Локо» также не показывал ничего выдающегося. Во второй половине встречи зенитовцы добавили, но до супер острых моментов не доходило.

Зенитовцам в этом матче досталось три "горчичника".Фото: Артем КИЛЬКИН

На предпоследней минуте прекрасный шанс оставить «Зенит» ни с чем имел Алексей Миранчук, вышедший на рандеву с Андреем Луневым. Но голкипер сине-бело-голубых оправдал свое место в основе, отразив опасный удар.

Матч разве что запомнился стычками некоторых игроков и удалением главного тренера Юрия Семина из-за споров с арбитром.

- Я ничего грубого не сказал. Просто показал на зенитовца, который в третий раз нарушил на моем игроке. Это вторая карточка. А первую я получил за замечание по "горчичнику" Хеведесу, - сказал Семин журналистам после матча, ни разу не обидевшись.

Сергей Семак согласился со своим визави, что результат игры справедливый. По его словам, клуб только втягивается в возобновление сезона.

- Тяжелая игра. Первая официальная после пауза. Борьбы много, моментов мало. В обороне сыграли нормально, но в атаке шансов почти не было, чтобы добиться гола. Старались, но не получилось. Справедливый результат. Что касается Дзюбы, то мы надеемся, что он вернется к тренировкам с командой совсем скоро. Лунев в старте? На последних тренировках он смотрелся чуть лучше Михаила, - отметил главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.

Сине-бело-голубые по-прежнему остаются на верхней строчке турнирной таблицы в РПЛ, опережая «Ростов» и ЦСКА на 11 очков. Добавим, что в перерыве матча смелый петербуржец сделал на глазах всего стадиона предложение руки и сердца для своей любимой.

ИСТОЧНИК KP.RU