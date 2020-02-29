«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром в первом матче РПЛ после зимнего перерыва
«Зенит» и «Локомотив» разошлись миром со счетом 0:0 на «Газпром Арене» после зимнего перерыва. Это десятый сухой матч сине-бело-голубых в текущем сезоне. «Зенит» по-прежнему меньше всех пропускает в чемпионате, но распечатать ворота московского «Локомотива» так и не сумел.
Лунев выручил команду на предпоследней минуте, когда к нему один на один выбежал Алексей Миранчук.Фото: Артем КИЛЬКИН
Из любопытного – Семак не поставил в основу Азмуна (вероятно, он не готов на 100%) и Михаила Кержакова. Дзюба же не сыграл по причине травмы, полученной в последнем матче на тренировочном сборе.
Первый тайм прошел без особых изысков. У «Зенита» даже не было ни одного удара в створ. Впрочем, «Локо» также не показывал ничего выдающегося. Во второй половине встречи зенитовцы добавили, но до супер острых моментов не доходило.
Зенитовцам в этом матче досталось три "горчичника".Фото: Артем КИЛЬКИН
На предпоследней минуте прекрасный шанс оставить «Зенит» ни с чем имел Алексей Миранчук, вышедший на рандеву с Андреем Луневым. Но голкипер сине-бело-голубых оправдал свое место в основе, отразив опасный удар.
Матч разве что запомнился стычками некоторых игроков и удалением главного тренера Юрия Семина из-за споров с арбитром.
- Я ничего грубого не сказал. Просто показал на зенитовца, который в третий раз нарушил на моем игроке. Это вторая карточка. А первую я получил за замечание по "горчичнику" Хеведесу, - сказал Семин журналистам после матча, ни разу не обидевшись.
Сергей Семак согласился со своим визави, что результат игры справедливый. По его словам, клуб только втягивается в возобновление сезона.
- Тяжелая игра. Первая официальная после пауза. Борьбы много, моментов мало. В обороне сыграли нормально, но в атаке шансов почти не было, чтобы добиться гола. Старались, но не получилось. Справедливый результат. Что касается Дзюбы, то мы надеемся, что он вернется к тренировкам с командой совсем скоро. Лунев в старте? На последних тренировках он смотрелся чуть лучше Михаила, - отметил главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.
Сине-бело-голубые по-прежнему остаются на верхней строчке турнирной таблицы в РПЛ, опережая «Ростов» и ЦСКА на 11 очков. Добавим, что в перерыве матча смелый петербуржец сделал на глазах всего стадиона предложение руки и сердца для своей любимой.
ИСТОЧНИК KP.RU