Прогноз погоды на 1 марта 2020 в Санкт-Петербурге: до +3 и мокрый снег

1 Март 2020 2020-03-01T09:02:08+03:00

Зимы в Санкт-Петербурге толком не было, а вот весна, похоже, пришла по расписанию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый день весны обещает быть не слишком приятным для прогулок на свежем воздухе

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Уже составили программу выходного дня на Масленицу? Не забудьте тепло одеться! По словам специалистов Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 1 марта, прогноз погоды в Санкт-Петербурге ожидается не слишком благополучный - нас ждут мокрый снег и пронизывающий ветер.

- Днем ожидается умеренный мокрый снег, - разъясняют синоптики. - Ветер будет преимущественно южным и юго-западным, температура воздуха составит +1 - +3 градуса.

Весна, по словам специалистов, уверенно вступает в свои права - относительно теплая погода сохранившаяся в Северной столице и завтра, 2 марта. Воздух прогреется до +5 градусов, а снегопады сменятся дождями. Атмосферное давление минимум до среды, 4 марта, будет слабо повышаться - обратите на это внимание, если у вас есть метеозависимость.

ИСТОЧНИК KP.RU