Женщина-водитель не справилась с управлением и опрокинула машину в Ленобласти
Тяжелая авария произошла вчера, 29 февраля, в Тихвинском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ГИБДД, 51-летняя женщина-водитель на трассе Тихвин-Чудово не справилась с управлением и съехала в кювет.
- По предварительной информации женщина неверно выбрала скоростной режим на закруглении дороги, - отметили в ведомстве. – В результате автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.
В ДТП, уточняют в пресс-службе, пострадал пассажир, находившийся в салоне автомобиля – 71-летний мужчина. В данный момент он в тяжелом состоянии находится в одной из областных больниц.
Что именно послужило причиной трагедии - банальная невнимательность, сложные погодные условия или что-то еще - теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. По факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU