2020-03-01T09:33:19+03:00
Происшествия

Женщина-водитель не справилась с управлением и опрокинула машину в Ленобласти

В аварии тяжело пострадал пассажир автомобиля
Сергей ВОЛЧКОВ
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71-летнего мужчину, получившего тяжелые травмы, отправили в больницу.71-летнего мужчину, получившего тяжелые травмы, отправили в больницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Тяжелая авария произошла вчера, 29 февраля, в Тихвинском районе Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ГИБДД, 51-летняя женщина-водитель на трассе Тихвин-Чудово не справилась с управлением и съехала в кювет.

- По предварительной информации женщина неверно выбрала скоростной режим на закруглении дороги, - отметили в ведомстве. – В результате автомобиль съехал в кювет, опрокинулся и врезался в дерево.

В ДТП, уточняют в пресс-службе, пострадал пассажир, находившийся в салоне автомобиля – 71-летний мужчина. В данный момент он в тяжелом состоянии находится в одной из областных больниц.

Что именно послужило причиной трагедии - банальная невнимательность, сложные погодные условия или что-то еще - теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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