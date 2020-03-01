Пожар на помойке уничтожил две иномарки во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

1 Март 2020 2020-03-01T10:03:23+03:00

Два автомобиля полностью выгорели, еще несколько - пострадали от горячего воздуха. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Вряд ли водители леговушек «Хендэ Солярис» и «Ниссан Инфинити», паркуя свои авто на привычном месте – неподалеку от контейнерной площадки на проспекте Славы – думали, что в самом скором времени их лишатся. Но, увы, так и вышло – по пока не понятной причине вечером 29 февраля площадку внезапно охватило пламя.

- Скорее всего, кто-то выкинул в один из контейнеров непотушенный окурок, - рассказали очевидцы случившегося в соцсетях. – Потом налетел сильный ветер – и вспыхнул пожар.

Очень скоро пламя охватило всю постройку – да так, что дым был виден за несколько километров - и перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Оперативно прибывшие на место пожарные с огнем справились, но тем не менее пожар успел уничтожить две легковушки, принадлежавшие жителям окрестных домов. Еще несколько машин пострадали от горячего воздуха.

По факту случившегося ведется проверка.

Пожар на помойке уничтожил два автомобиля в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ИСТОЧНИК KP.RU