Безбашенный фанат «Зенита» попытался сорвать чужой флаг и развязал драку на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге

1 Март 2020 2020-03-01T10:38:15+03:00

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Футбольный матч «Зенит»-«Локомотив», прошедший вчера, 29 февраля, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, оказался крайне богат на события. Предложение руки и сердца прямо на футбольном поле, неожиданная ничья (0:0, ни одна команда так и не смогла забить в ворота другой). Ну а вишенкой на торте стала потасовка, развязанная одним из фанатов «сине-бело-голубых».

- В какой-то момент мужчина вцепился во флаг, вывешенный фанатами «Локомотива», и попытался его сорвать, - рассказали очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Разобраться с мужчиной (который, по предположениям других пользователей, к тому же был не совсем трезвым) тут же спустились несколько болельщиков «Локомотива». К счастью, серьезной потасовки не случилось: зачинщик беспорядка и возмущенные «гости» обменялись парой легких оплеух и разошлись по своим секторам.

Напомним: вчерашний матчи «Зенит»-«Локомтив» закончился со счетом 0:0. В итоге беспроигрышная серия «Зенита» в Чемпионате России достигла уже девяти матчей.

Фанат развязал драку на матче "Зенит"-"Локомотив".Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб

ИСТОЧНИК KP.RU