«Пламя вырывалось из окон»: Мужчина заживо сгорел в страшном пожаре в квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

1 Март 2020 2020-03-01T11:07:11+03:00

С огнем боролись 12 пожарных и три машины [видео]

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Ночь с 29 февраля на 1 марта унесла жизнь одинокого мужчины, проживавшего во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, пожар в двушке на улице Белы Куна вспыхнул около 01:09.

- Быстро приехали пожарные, начали тушить, - поделились соседи погибшего в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Хозяину вызывали «Скорую помощь», но, видимо, все оказалось тщетно. Пламя вырывалось из окон! Полный треш! Все соседние дома уснули только под утро.

По словам свидетелей инцидента, в квартире жил сильно пьющий мужчина – именно он и стал единственной жертвой страшного пожара.

По информации Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в квартире полностью выгорела комната площадью 20 квадратных метров. Огонь тушили 12 человек личного состава и три пожарных машины.

Причины случившегося выясняются.

Страшный пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб.

ИСТОЧНИК KP.RU