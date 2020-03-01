2020-03-01T11:58:31+03:00
Происшествия

Полицейский в свободное от работы время поймал грабителя в Выборгском районе Санкт-Петербурга

На глазах у опера злоумышленник выхватил у девушки сумку с деньгами и документами
Сергей ВОЛЧКОВ
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Грабители попытался скрыться с места преступления, но далеко убежать не смог и был задержан сотрудником полиции.Грабители попытался скрыться с места преступления, но далеко убежать не смог и был задержан сотрудником полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящий полицейские всегда на страже – и неважно, идет рабочий день, или он давно закончился. Вчера, в ночь на 29 февраля, эту простую истину убедительно доказал оперуполномоченный УМВД России по Выборгскому району – мужчина обезвредил грабителя, укравшего сумку у молодой девушки.

- Злоумышленник выхватил у пострадавшей сумочку с деньгами и документами и попытался скрыться, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе местного управления МВД. - Свидетелем инцидента стал наш сотрудник.

В итоге далеко убежать негодяю не удалось: товарищ полицейский грабителя профессионально скрутил и доставил в отделение. Злоумышленником оказался 48-летний уроженец одного из государств Средней Азии. Как показала проверка, мужчина нигде не работал – возможно, именно это и толкнуло его на такой отчаянный шаг. Как бы то ни было, теперь ему светит уголовное наказание – до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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