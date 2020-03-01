2020-03-01T12:37:04+03:00
Общество

«Комсомолка» приглашает на «Разудалую Масленицу» на Елагином острове!

Праздник с играми, песнями и подарками начнется в 13:00
Сергей ВОЛЧКОВ
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Масленица 1 марта на Елагином островеМасленица 1 марта на Елагином островеФото: Олег ЗОЛОТО
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Отвлечемся немного от новостей про пожары и ДТП и поговорим о приятном. Сегодня, 1 марта, вся Россия отмечает проводы Масленицы. А это – румяные, с пылу-с жару блины, народные забавы и гуляния, конкурсы и подарки и, конечно, традиционное сожжение соломенного чучела. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» тоже не осталась в стороне – для всех жителей и гостей Северной столицы мы приготовили особенную праздничную программу, которая откроется в 13:00 на Елагином острове.

Для всех участников праздника мы подготовили яркую и разнообразную программу. Толкание щитами, эстафета викингов, показательные выступления древнерусских воинов, выступления народных коллективов с невероятными голосами, отдельная игровая зона для мальчишек и девчонок – вот лишь малая часть того, что вас ждет. А в качестве приятного бонуса – угощения и подарки от наших партнеров: компания «Слобода», «Европром» и «Море чая». Провожать Масленицу мы будем целых пять часов – так что каждый успеет найти себе развлечение по душе и как следует повеселиться.

Гуляния, организованные "КП-Санкт-Петербург", пройдут в эстрадном театре - на карте он отмечен красным кружком. Фото: Центральный парк культурны и отдыха имени Кирова

Гуляния, организованные "КП-Санкт-Петербург", пройдут в эстрадном театре - на карте он отмечен красным кружком. Фото: Центральный парк культурны и отдыха имени Кирова

Гуляния стартуют в 13:00 на Елагином острове, в Эстрадном театре. Вход в парк платный: для взрослых – 200 рублей, для школьников и студентов – 50 рублей.

Ждем вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

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