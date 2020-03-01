2020-03-01T13:46:43+03:00
Происшествия

Семеро приезжих жестоко избили двух мужчин и женщину в Кировском районе Санкт-Петербурга

Поводов для потасовки стала ссора двух девушек возле ночного клуба
Сергей ВОЛЧКОВ
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Восемь участников драки были доставлены в отделение полиции. Теперь им светит до двух лет лишения свободы.Восемь участников драки были доставлены в отделение полиции. Теперь им светит до двух лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Массовая драка развернулась в ночь с субботы на воскресенье, 1 марта, у ночного клуба на улице Генерала Симоняка в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, причиной для потасовки стала ссора двух девушек.

- Прибывшим на место нарядом полиции были доставлены в отделение семеро уроженцев одной из республик Кавказа и одна уроженка Иркутска, - отметил источник. – Все неработающие, проживающие в разных районах Санкт-Петербурга.

Позже объявились и трое пострадавших: двое мужчин (36 и 38 лет) и одна женщина. После стычки медики нашли у них множественные травы: от перелома носа и сотрясении мозга до ушибов и гематом. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью. В качестве максимального наказания виновным (их в ходе детального разбирательства установит следствие) светит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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