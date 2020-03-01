Иномарка снесла бампер машине ДПС на площади Академика Климова в Санкт-Петербурге

1 Март 2020 2020-03-01T14:15:28+03:00

В причинах аварии теперь будут разбираться правоохранительные органы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

И заодно подарила пользователям соцсетей практически неисчерпаемый источник для шуток и острот

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Небольшое, но крайне неприятное ДТП случилось сегодня, 1 марта, на площади Академика Климова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Автомобиль КИА, за рулем которого находилась молодая на вид женщина, врезался в машину дорожно-патрульной службы. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Шутки, конечно, шутками, но, судя по всему, виноват и вправду водитель КИА, - отметил один из них в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. – Сотрудники ехали прямо, в сторону моста, а КИА поворачивала на Кантемировскую.

Серьезных травм в ДТП, по счастью, не получили ни люди, ни техника. Единственное – у машины ДПС оказался практически начисто оторван передний бампер.

Что именно послужило причиной столкновения, теперь будут разбираться правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU