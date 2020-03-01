Пропавшую школьницу из Гатчины полиция нашла в центре Санкт-Петербурга

1 Март 2020 2020-03-01T14:45:54+03:00

До этого девочка уже не раз убегала из дома

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На протяжении почти пяти дней сотрудники полиции упорно разыскивали 15-летнюю девочку, 26 февраля сбежавшую от собственной семьи. У матери беглянки, которая и подала заявление правоохранителям, за это время наверняка прибавилось седых волос, но все в итоге разрешилось благополучно – как сообщил «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах, вчера, 29 февраля, девочку удалось обнаружить.

- Как сообщила мать, до побега девочка проходила лечение в одной из психиатрических больниц в Гатчинском районе, - отметил источник. – Заявлялось также, что до этого девочка неоднократно уходила из дома и имеет склонность к бродяжничеству.

Беглянке удалось проделать большой путь: найти ее посчастливилось в Санкт-Петербурге, на Загородном проспекте. Сейчас девочку вернули в больницу - проходить лечение дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU