МЧС напомнило водителям Ленобласти о «золотом» правиле езды в туман

1 Март 2020 2020-03-01T15:24:37+03:00

В густом тумане скорость автомобиля должна быть как минимум в два раза ниже расстояния видимости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас оно как никогда актуально: уже завтра на территории региона ожидается ухудшение погоды

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Если вы живете в Ленинградской области, то, отправляясь завтра, 2 марта, по делам, будьте вдвойне осторожны: велик риск попасть в ДТП или какую-нибудь другую неприятную ситуацию. Региональное управление МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

- 2 и 4 марта на территории Ленобласти ожидаются снег, мокрый снег и дождь, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – На дорогах гололедица.

3 марта вдобавок ко всему этому образуется еще и плотный туман, резко снижающий видимость – и для пешеходов и для водителей авто. В связи со всем этим МЧС настоятельно рекомендует автомобилистам не нарушать (даже по мелочам) правила дорожного движения, держаться на дорогах на длинных дистанциях и от греха подальше ездить со сниженной скоростью.

- Существует «золотое» неписаное правило езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - отметили в ведомстве. - Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU