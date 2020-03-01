2020-03-01T17:53:39+03:00
Происшествия

Внедорожник стоимостью 4 500 000 рублей угнали у сестры командира одной из воинских частей в Санкт-Петербурге

Злоумышленнику удалось каким-то образом отключить противоугонную систему
Сергей ВОЛЧКОВ
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По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Автоугонщики совсем потеряли страх. Вчера, 29 февраля, пока не известный злоумышленник обнаглел настолько, что увел машину у сестры командира одной из воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге. Да не просто машину, а внедорожник Лэнд Ровер стоимостью 4 500 000 рублей. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- По словам потерпевшего, инцидент произошел в период с 22 по 28 февраля, - отметил источник. – Сам мужчина и его в этот момент дома отсутствовали, поэтому пропажу автомобиля обнаружили не сразу.

Сообщается также, что внедорожник был оснащен спутниковой противоугонной системой «Бумеранг», однако пока что данных с нее сотрудники правоохранительных органов не получили. В последний раз система сработала 27 февраля - судя по всему, после этого злоумышленник нашел какой-то способ ее отключить. Как сообщили изданию в главном управлении МВД России г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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