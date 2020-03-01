2020-03-01T18:45:51+03:00
Общество

Самый большой в России блин испекли в Петрозаводске

Блин-исполин хотели внести в Книгу рекордов страны, но не сложилось. Зато организаторы установили другой рекорд - причем совершенно случайно
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Команде поваров удалось все - испечь блин и даже его перевернуть! Но рекорда не вышло - в самый последний момент блин-исполин неожиданно порвался. Фото: Администрация Петрозаводскго городского округаКоманде поваров удалось все - испечь блин и даже его перевернуть! Но рекорда не вышло - в самый последний момент блин-исполин неожиданно порвался. Фото: Администрация Петрозаводскго городского округа
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Масленичные гулянья сегодня, 1 марта, в Петрозаводске запомнятся гостям не только песнями, плясками и народными забавами, но и новым рекордом России. Специальные гости праздника – шеф-повар Антон Калинин и его помощники – испекли самый большой в стране блин диаметром два метра и 20 сантиметров. До этого рекордным считался блин, приготовленный Московской области в 2017-м году – его диаметр составил, соответственно, два метра и 17 сантиметров.

- Изначально цель была испечь блин под контролем наблюдателя из «Книги рекордов России» и сделать соответствующую официальную запись, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» организаторы праздник. – Удалось все – испечь, перевернуть, но блин все же порвался.

Впрочем, достижение все же состоялось - только в Книгу рекордов оказался вписан не блин, а скалка, которую смастерили специально для его приготовления. Фото: Городской дом культуры Петрозаводска

Впрочем, достижение все же состоялось - только в Книгу рекордов оказался вписан не блин, а скалка, которую смастерили специально для его приготовления. Фото: Городской дом культуры Петрозаводска

Впрочем, своей цели устроители рекорда все же добились: оказалось, что, готовясь к впекать «блин-исполин», они, сами того не зная, соорудили самую большую в России скалку. Монструозная утварь оказалась два метра и 40 сантиметров в длину. Вот так – хотели побить один рекорд, а побили другой, притом совершенно случайно.

- Но мы все равно счастливы, - признались собеседники издания. – Петрозаводск – в истории! Ура!

ИСТОЧНИК KP.RU

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