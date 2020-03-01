В Питере – жениться: Санкт-Петербург стал лидером по числу заключенных браков в 2019-м году

1 Март 2020 2020-03-01T19:19:35+03:00

Санкт-Петербург возглавил еще один рейтинг. На этот раз - рейтинг регионов и городов федерального значения по количеству браков, заключенных на 1 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Северная столица становилась лидером разнообразных рейтингов уже не пять, не десять и, наверное, даже не сто раз. Но эта победа особенно показательна и приятна: как сообщает RT со ссылкой на Росстат, в 2019 году Санкт-Петербург стал городом-лидером по количеству заключенных браков.

- Наибольшее число браков на 1 000 человек в 2019 году заключено в Санкт-Петербурге (8,7 брака), - приводит данные официальной статистики издания. - Далее идут Севастополь (8,4), Камчатка (7,7), Приморский край и Иркутская область (по 7,3).

А вот нашему ближайшему соседу – Ленинградской области – так не повезло. Она, напротив, практически замкнула список, расположившись в пятерке регионов с самыми низкими показателями. Как показали исследования Росстата, на 1 000 человек в Ленобласти приходится всего 4,1 сыгранных свадеб. Ниже этот уровень оказался только в Ингушетии: 3,9 браков на 1 000 населения.

ИСТОЧНИК KP.RU