Тройное ДТП произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга

1 Март 2020 2020-03-01T20:03:12+03:00

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Свежевыпавший и уже успевший порядком раскиселиться под ногами и колесами снежок, похоже, не оставил шансов водителям трех иномарок, столкнувшихся сегодня, вечером 1 марта, на улице Зины Портновой в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как рассказали очевидцы инцидента в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, удар вышел сильным – одной из машин начисто стесало переднюю часть.

- Судя по всему, водитель одной из легковушек поворачивал на Трамвайный переулок на красный сигнал светофора, - рассказали участники группы. – А остальные то ли не успели, то ли не смогли среагировать.

О состоянии водителей и пассажиров (если они были) пока ничего не известно. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Осложняется дело тем, что автомобили практически полностью перегородили проезжую часть – водителям, чей путь лежит через улицу Зины Портновой, советуют выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU