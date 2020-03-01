2020-03-01T21:00:46+03:00
Спорт

Хоккейный клуб СКА разгромил «Витязь» из Подольска в первом матче серии

Дело окончательно решил мастерский хет-трик Андрея Кузьменко
Сергей ВОЛЧКОВ
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Схватка на льду вышла по-настоящему жаркой. Фото: Пресс-служба хоккейного клуба СКАСхватка на льду вышла по-настоящему жаркой. Фото: Пресс-служба хоккейного клуба СКА
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Вечером 1 марта в Санкт-Петербурге было жарко. И нет, виной тому не календарная весна – просто на льду встретились хоккеисты клубов СКА из Санкт-Петербурга и «Витязь» из Подмосковного Подольска. Битва вышла нешуточной и закончилась полной и безоговорочной победой петербуржцев: они разгромили гостей со счетом 6:1.

- Петербуржцы контролировали ход игры: хозяева не давали витязям перейти в атаку, а также создавали моменты у чужих ворот, - отмечает пресс-служба клуба. - С течением времени армейцы только усиливали натиск на оборону «Витязя».

Окончательно оборону гостей сломил мастерский хет-трик, оформленный в ворота «Витязя» Андреем Кузьменко. Он довел счет до 6:1 – эти цифры на табло так и не сменились до самого конца матча.

Матч с «Витязем» стал первой для СКА игрой в раках плей-офф кубка Гагарина. Следующая встреча пройдет уже совсем скоро – в грядущий вторник, 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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