2020-03-01T21:16:28+03:00
Общество

Ультратанк, собранный петербургским блогером, поставил рекорд России на льду Байкала

Многотонная махина развила скорость в 125 километров в час
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ультранак - корпус люксового авто на гусеничной платформе. На воплощение проекта в жизнь у Константина Заруцкого ушло шесть месяцев и шесть миллионов рублей. Фото: Константин Заруцкий (https://vk.com/academeg)Ультранак - корпус люксового авто на гусеничной платформе. На воплощение проекта в жизнь у Константина Заруцкого ушло шесть месяцев и шесть миллионов рублей. Фото: Константин Заруцкий (https://vk.com/academeg)
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Мы уже писали про ультратанк – монструозную конструкцию, собранную автомобильным блогером из Санкт-Петербурга Константином Заруцким. В свое время люксовый Bentley Continental на гусеничном ходу наделал немало шума как в Северной столице, так и за ее пределами. И вот настала пора повторить: ультратан официально занесли в «Книгу Рекордов России». Об этом сам Заруцкий рассказал в социальных сетях.

- Усё, теперь Ультратанк официально зафиксирован «Книгой Рекордов России» с максимальной скоростью 125 километров в час, причём на дистанции в одну милю, - написал блогер. - Мы честно думали что этого расстояния нам будет сильно мало, но этого хватило.

Рекорд Константин поставил на экстремальной фестивале «Байкальская миля», проходящем, как нетрудно догадаться, на озере Байкал (где, в отличие от наших краев, есть лед, способный без труда выдержать даже такого многотонного монстра как ультратанк). Достижение похвальное, но изобретателю этого мало:

- На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600, - поделился он планами на обозримое будущее. – И идти на новый рекорд - 150 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ультратанк, собранный петербургским блогером, поставил рекорд России на льду Байкала
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