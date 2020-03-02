Зима в Петербурге стала самой теплой в истории

2 Март 2020 2020-03-02T08:11:28+03:00

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Уже ушедшая зима 2019/2020 года стала самой теплой за все время наблюдений в Санкт-Петербурге. Впервые в истории средняя температура самого «сурового» сезона оказалась плюсовой.

- Усредненные показания составили +1,3 градуса, что на 7,8 выше климатической нормы. До этого самой теплой была зима 2007-2008 годов с результатом -0,4 градуса, сообщает на страничке в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Кроме того, что нынешняя зима - первая с положительной температурой в истории Северной столицы (слово «северной» впору брать в кавычки), так она еще и оказалось самой мягкой. Ни в декабре, ни в феврале с январем столбик термометра не опускался ниже отметки -8,9 градуса (5 февраля).

Зима 2019-2020 годов установила рекорд по количество дней с оттепелями - их было целых 80 - почти половина сезона! А всего синоптики зафиксировали 11 рекордов максимальной температуры воздуха.

Снега в этот раз тоже особо не оказалось - максимальная высота покрова достигала всего 11 см и то в начале декабря. А потом пошли дожди. Их за сезон выпало 182 мм или более чем полторы (151%) нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU