До +4 градусов и дождь: погода на понедельник, 2 марта в Петербурге

2 Март 2020 2020-03-02T08:44:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Только что закончившаяся календарная зима стала самой теплой в Петербурге за всю историю наблюдений. Средняя температура за сезон оказалась плюсовой. Наступившая весна, в отличие от прошлой, также на стала пугать морозами и метелями. Так, в понедельник, 2 марта, в Северной столице будет тепло и с дождями.

- Облачно, временами небольшой дождь и морось. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха утром 0...+2, днем от +3 до + 5 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Не стоит ждать особых перемен погоды и в следующие два дня. Вторник и среда также подарят температуру немногим выше ноля - до +3...+4 градусов. 3 марта будет туман и дождь, а 4 числа осадки перейдут в мокрый снег.

При этом в ночное время температура будет опускаться ниже ноля, так что на дорогах ожидается гололед. Водителям стоит быть крайне осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU