2020-03-02T08:44:02+03:00
Общество

До +4 градусов и дождь: погода на понедельник, 2 марта в Петербурге

Ветер будет южный, умеренный, а давление пойдет вверх
Петр КИБЕР
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2 марта будет тепло и без снега.2 марта будет тепло и без снега.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Только что закончившаяся календарная зима стала самой теплой в Петербурге за всю историю наблюдений. Средняя температура за сезон оказалась плюсовой. Наступившая весна, в отличие от прошлой, также на стала пугать морозами и метелями. Так, в понедельник, 2 марта, в Северной столице будет тепло и с дождями.

- Облачно, временами небольшой дождь и морось. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха утром 0...+2, днем от +3 до + 5 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Не стоит ждать особых перемен погоды и в следующие два дня. Вторник и среда также подарят температуру немногим выше ноля - до +3...+4 градусов. 3 марта будет туман и дождь, а 4 числа осадки перейдут в мокрый снег.

При этом в ночное время температура будет опускаться ниже ноля, так что на дорогах ожидается гололед. Водителям стоит быть крайне осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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