2020-03-02T10:21:12+03:00
Происшествия

Иностранец в розыске выдавал себя за офицера ФСБ

Человека в погонах за рулем BMW со сменными номерами поймали полицейские [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге полиция задержала мужчину в форменной рубашке и с удостоверением сотрудника ФСБ. Фото: кадр с видео/ГУ МВД по СПб и ЛОВ Петербурге полиция задержала мужчину в форменной рубашке и с удостоверением сотрудника ФСБ. Фото: кадр с видео/ГУ МВД по СПб и ЛО
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Целого «майора ФСБ» удалось поймать петербургским полицейским. Мужчина, одетый в форменную рубашку с погонами ездил по городу на черном кроссовере BMW с кучей сменных номеров, а также мигалками и «крякалкой». Все это не помогло мужчине избежать наручников.

- 28 февраля у дома 47/1 на Богатырском проспекте сотрудники ГИБДД остановили кроссовер BMW, водитель которого имел при себе травматический пистолет и удостоверение сотрудника ФСБ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С остановившими его гаишниками мужчина общаться отказался, потребовав адвоката. И он ему действительно пригодится, ведь проверка документов показала, что это не офицер спецслужб, а разыскиваемый на родине мигрант.

- Установлено, что документы поддельные, а сам водитель — гражданин одного из сопредельных государств, который разыскивается правоохранительными органами своей родины за мошенничество, - уточняют в Главке.

Сейчас мужчина арестован, для начала в отношении него заведено дело за использование поддельных «корочек». Ответственность - до года тюрьмы.

В Петербурге поймали "майора ФСБ" на черном BMW.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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