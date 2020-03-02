Иностранец в розыске выдавал себя за офицера ФСБ
Целого «майора ФСБ» удалось поймать петербургским полицейским. Мужчина, одетый в форменную рубашку с погонами ездил по городу на черном кроссовере BMW с кучей сменных номеров, а также мигалками и «крякалкой». Все это не помогло мужчине избежать наручников.
- 28 февраля у дома 47/1 на Богатырском проспекте сотрудники ГИБДД остановили кроссовер BMW, водитель которого имел при себе травматический пистолет и удостоверение сотрудника ФСБ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
С остановившими его гаишниками мужчина общаться отказался, потребовав адвоката. И он ему действительно пригодится, ведь проверка документов показала, что это не офицер спецслужб, а разыскиваемый на родине мигрант.
- Установлено, что документы поддельные, а сам водитель — гражданин одного из сопредельных государств, который разыскивается правоохранительными органами своей родины за мошенничество, - уточняют в Главке.
Сейчас мужчина арестован, для начала в отношении него заведено дело за использование поддельных «корочек». Ответственность - до года тюрьмы.
В Петербурге поймали "майора ФСБ" на черном BMW.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU