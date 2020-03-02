Житель Петербурга изнасиловал 7-классницу, заманив девочку в гостиницу
В Петербурге 14-летняя девочка стала жертвой насильника. В воскресенье, 1 марта, в полицию обратилась 34-летняя женщина, гражданка Узбекистана, и рассказала, что ее дочь, которая учится в седьмом классе, изнасиловал 18-летний парень. По словам женщины, произошло это еще ночью 27 февраля.
- Заявительница рассказала, что ее дочь изнасиловал молодой гражданин Таджикистана в неустановленном номере гостиницы «Ассамблея», которая располагается на Садовой улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что матери девочки в октябре 2019 года и в феврале 2020 были вынесены предупреждения за неисполнение своих родительских обязанностей.
Про подозреваемого насильника известно, то он приехал в Петербург 2 января 2020 года с целью работы. Однако до сих пор нигде не работает. На данный момент молодой человек объявлен в розыск полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU