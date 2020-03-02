2020-03-02T10:48:49+03:00
Дом. Семья

Голодная лиса вышла гулять по Мебельной улице

Животное бегало по дороге в поисках еды
Лилия КОЗЛОВА
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Лиса прибежала гулять по городу на севере ПетербургаЛиса прибежала гулять по городу на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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С наступлением весны в Петербурге рыжая лисичка вышла из леса и отправилась гулять по городу. В ночь на понедельник, 2 марта, местный житель заметил рыжую плутовку на Мебельной улице в Приморском районе. Животное бегало по дороге в поисках чего-нибудь съестного. Очевидец успел снять лису на мобильный телефон и поделился фотографиями в социальной сети.

- На Мебельной, кажется, и лося можно встретить, - отметил один из пользователей сети.

Горожане заметили, что очень жалко голодную лису, однако напомнили, что пытаться подойти и контактировать с диким животным может быть опасно.

Также горожане пожалели животное, которому приходится уходить из леса в поисках еды.

- Мы все чаще стали наблюдать хищников (в городе, прим.ред.) Потому что люди строят дома и дороги там, где их дом, среда обитания, - считает один из петербуржцев.

Местные жители отметили, что часто встречают лис в районе. Многие из них обитают в Юнтоловском заповедники и периодически выходят гулять в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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