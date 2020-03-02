2020-03-02T10:50:23+03:00
Происшествия

В Ленобласти два сторожа угнали погрузчик с родного предприятия

Они взяли его покататься, но попали под уголовное дело
Петр КИБЕР
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В Ленобласти двое сторожей угнали погрузчик.В Ленобласти двое сторожей угнали погрузчик.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Полицейские из Бокситогорского района Ленобласти оперативно раскрыли кражу вилочного погрузчика с одного из деревообрабатывающих предприятий. Технику, как оказалось, увели два сторожа, решившие немного прокатиться.

- 1 марта около 22:00 поступило сообщение от механика – наладчика, который сообщил, что с территории промзоны в поселке Совхозный неизвестный похитил погрузчик «MANITOU» черно – красного цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Наряд прибыл на место буквально через 15 минут. А еще через полчаса, пока полицейские осматривали место происшествия, сам механик нашел погрузчик в 450 метрах от ворот предприятия.

После осмотра технику передали ему под его ответственность. А вскоре нашлись и сами угонщики. Ими оказались два сторожа - жители Пикалево 23 и 33 лет. Они так и не смогли пояснить, зачем взяли погрузчик.

В отношении мужчин заведено дело по статье «Угон без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ленобласти два сторожа угнали погрузчик с родного предприятия
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