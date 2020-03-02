Новым вице-губернатором Петербурга по здравоохранению и соцвопросам станет Олег Эргашев
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по здравоохранению и соцполитике должен стать Олег Эргашев. 2 марта его кандидатуру на согласование депутатами городского парламента направил глава Северной столицы.
- В соответствии с законом «О Правительстве Санкт-Петербурга» губернатор Александр Беглов направил в Заксобрание обращение с предложением согласовать назначение Олега Эргашева на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики, - сговорится в сообщении пресс-службы Смольного.
Отметим, что Эргашев - доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербургского медицинского госуниверситета имени Павлова и полковник медицинской службы запаса В До последнего времени он занимал должность главного хирурга комитета по здравоохранению Ленинградской области.
Ранее должность вице-губернатора Петербурга по соцвопросам занимала Анна Митянина, 26 избранная новым уполномоченным по правам ребенка города на Неве.
ИСТОЧНИК KP.RU