2020-03-02T11:28:19+03:00
Происшествия

Автомобилисту разбили голову из-за парковочного места в центре Петербурга

В тяжелом состоянии мужчина попал в Александровскую больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилист попал в больницу после драки из-за парковочного местаАвтомобилист попал в больницу после драки из-за парковочного местаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Очередной серьезный конфликт произошел в центре Петербурга из-за парковочного места. Днем в воскресенье, 1 марта, двое автомобилистов не смогли договориться, после чего спор дошел до рукоприкладства. В результате, один из водителей получил серьезную травму головы и оказался в больнице.

- 38-летняя женщина, сожительница пострадавшего, рассказала о том, что около 16 часов, 1 марта, она со своим 37-летним другом находились на парковке у дома 32/24 по улице Жуковского в Центральном районе. Там у них с неизвестным мужчиной возник конфликт из-за парковочного места, во время которого, автомобилист ударил по голове ее возлюбленного, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

От удара 37-летний мужчина упал и ударился головой о припаркованный автомобиль. После этого агрессор ушел. Пострадавший добрался домой, откуда вызвал карету «скорой помощи».

В Александровской больнице, куда госпитализировали пострадавшего, у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, гематому на правом виске и закрытый, сдавленный перелом височной области. Пациент находится в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция поводит проверку конфликта и устанавливает все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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