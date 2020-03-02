2020-03-02T11:54:24+03:00
Дом. Семья

Одинокая лошадь скакала по проезжей части КАД

Кобыла сбежала с конюшни и переполошила автомобилистов, спешащих на работу [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Лошадь сбежала с конюшни и пошла гулять по КАДЛошадь сбежала с конюшни и пошла гулять по КАДФото: СОЦСЕТИ
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Утром в понедельник, 2 марта, автомобилисты Петербурга заметили необычного участника движения. По проезжей части Кольцевой автодороги (КАД), недалеко от съезда на Новоселье, как ни в чем небывало, скакала одинокая лошадь. Животное было в узде и попоне. Бдительные водители поспешили поделиться новостью в социальных сетях.

Однако большинство пользователей соцсетей из Петербурга нисколько не удивились лошади на КАД. Горожане отметили, что недалеко от того места, где гуляет кобыла, находится конюшня и предположили, что именно оттуда животное и сбежало.

Автомобилисты начали бить тревогу, но животное само вернулось домой Фото: СОЦСЕТИ

Автомобилисты начали бить тревогу, но животное само вернулось домойФото: СОЦСЕТИ

- Рядом конюшня находится, наверное, оттуда сбежала. У них примерно месяц назад сбежали два коня, одного из них сбили, - вспомнила одна из пользовательниц сети.

Горожане посоветовали не фотографировать лошадь, а скорее звонить в МЧС и ДПС, чтобы не случилось беды. Но пока автомобилисты обсуждали животное на КАД, конь успел прискакать домой.

- Коняшка вернулась домой. Все в порядке, - успокоили водителей.

Одиноких лошадей не редко можно встретить в Петербурга. Минувшей осенью конь пытался прокатиться на троллейбусе, но его не пустил кондуктор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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