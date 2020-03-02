Молодая мать пыталась задушить 2-летнюю дочь в Тихвине

2 Март 2020 2020-03-02T12:13:50+03:00

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В городе Тихвин, что в Ленинградской области, разыгралась не шуточная драма. В минувшую субботу, 29 февраля, в районную больницу поступила маленькая двухлетняя пациентка с ссадинами на шее и щеке. Как пояснил отец малышки, травмы у девочки появились не просто так, а потому что ее пыталась задушить собственная мать.

- Отец девочки и ее 25-летняя мать находятся в разводе. Мужчина заявил, что именно его бывшая жена пыталась задушить их общую дочь. По каким причинам, не известно, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что горе-мать на данный момент не работает и стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Женщина была задержана и в отношении нее возбуждено уголовное дело за попытку убийства ребенка.

Малышку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. В среду, 4 марта, ей уже исполнится три года.

ИСТОЧНИК KP.RU