2020-03-02T12:13:50+03:00
Происшествия

Молодая мать пыталась задушить 2-летнюю дочь в Тихвине

В отношении горе-родительницы возбуждено уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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В Тихвине женщина пыталась задушить свою 2-летнюю дочьВ Тихвине женщина пыталась задушить свою 2-летнюю дочьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В городе Тихвин, что в Ленинградской области, разыгралась не шуточная драма. В минувшую субботу, 29 февраля, в районную больницу поступила маленькая двухлетняя пациентка с ссадинами на шее и щеке. Как пояснил отец малышки, травмы у девочки появились не просто так, а потому что ее пыталась задушить собственная мать.

- Отец девочки и ее 25-летняя мать находятся в разводе. Мужчина заявил, что именно его бывшая жена пыталась задушить их общую дочь. По каким причинам, не известно, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что горе-мать на данный момент не работает и стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Женщина была задержана и в отношении нее возбуждено уголовное дело за попытку убийства ребенка.

Малышку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. В среду, 4 марта, ей уже исполнится три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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