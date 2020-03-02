13-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери в городе Луга

2 Март 2020 2020-03-02T12:32:06+03:00

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В Ленинградской области, в городе Луга, 13-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия в собственном доме. Днем в прощенное воскресенье, 1 марта, сожитель ее матери надругался над школьницей одной из квартир дома 21 А по Ленинградской улице. После этого девочка позвонила своему родному отцу и рассказала о случившемся.

- В восьмом часу вечера, 1 марта, в полицию Лужского района обратился 38-летний работник Лужского Абразивного завода и заявил, что 41-летний сожитель его бывшей жены совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери, ученицы 7 класса, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Наряд полиции немедленно выехал на адрес, где все произошло, и задержал подозреваемого мужчину. Известно, что тот нигде не работает.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый насильник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU