2020-03-02T12:43:57+03:00
Общество

Продажи новых машин в Петербурге упали на два процента

За январь 2020 года было реализовано 8 466 автомобилей
Петр КИБЕР
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В январе 2020 года продажи новых авто в Петербурге упали на 2 процента.В январе 2020 года продажи новых авто в Петербурге упали на 2 процента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Январь - далеко не самый успешный месяц для продавцов автомобилей. Люди, финансово опустошенные после новогодних праздников и гуляющие долгие выходные не особо стремятся в автосалоны. Однако нынешний год стал еще хуже, чем прошлый, пусть всего на два процента.

- За январь 2020 года в Петербурге было продано 8 466 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Причиной специалисты называют уход с рынка легковых моделей компании Ford, которые много-мало, но покупались. А также новые ставки утилизационного сбора, которые подняли стоимость машин. Плюс падающая покупательская способность заставляет реже менять авто.

На этом фоне в лидерах продаж остались «бюджетники» Kia, Lada и Hyundai, а в топ-10 вошли премиальные Mercedes-Benz и BMW. Продажи элитных машин всегда растут в кризис на фоне остальных марок. У покупателей этих автомобилей деньги не заканчиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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