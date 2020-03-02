Более пяти тысяч километров дорог Ленобласти очищено от снега и наледи

2 Март 2020 2020-03-02T12:59:36+03:00

В Ленобласти от снега и наледи очищено более 5 тысяч километров дорог / Фото: Администрация Ленобласти

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Уже 2 марта, а зима никак не хочет отпускать дороги Ленинградской области. В минувшие выходные погода в регионе разгулялась не на шутку, завалив все толстым слоем снега. Дорожные службы, отвечающие за региональные трассы, ведут работы по очистке в усиленном режиме.

- От снега и наледи за выходные дни очищено свыше пяти тысяч километров покрытия и обочин. Круглосуточно работают 240 единиц спецтехники, использовано 89 тонн чистой соли, а также две тысячи кубометров песко-соляной смеси, - сообщили в администрации Ленобласти.

В ближайшие три дня дорожники готовы работать в условиях непогоды: по прогнозу метеостанций, высота свежевыпавшего снега составит от двух до трех сантиметров. Мокрый снег с дождем ожидаются на востоке Ленинградской области. Информация о ходе уборки продолжает поступать в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор» каждый час.

ИСТОЧНИК KP.RU