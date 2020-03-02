2020-03-02T12:59:36+03:00
Общество

Более пяти тысяч километров дорог Ленобласти очищено от снега и наледи

Несмотря на наступление весны, дорожные службы региона продолжают работать в усиленном режиме
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти от снега и наледи очищено более 5 тысяч километров дорог / Фото: Администрация ЛенобластиВ Ленобласти от снега и наледи очищено более 5 тысяч километров дорог / Фото: Администрация Ленобласти
Изменить размер текста:

Уже 2 марта, а зима никак не хочет отпускать дороги Ленинградской области. В минувшие выходные погода в регионе разгулялась не на шутку, завалив все толстым слоем снега. Дорожные службы, отвечающие за региональные трассы, ведут работы по очистке в усиленном режиме.

- От снега и наледи за выходные дни очищено свыше пяти тысяч километров покрытия и обочин. Круглосуточно работают 240 единиц спецтехники, использовано 89 тонн чистой соли, а также две тысячи кубометров песко-соляной смеси, - сообщили в администрации Ленобласти.

В ближайшие три дня дорожники готовы работать в условиях непогоды: по прогнозу метеостанций, высота свежевыпавшего снега составит от двух до трех сантиметров. Мокрый снег с дождем ожидаются на востоке Ленинградской области. Информация о ходе уборки продолжает поступать в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор» каждый час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрением на коронавирус
Две группировки устроили конфликт в метро Петербурга
«Форд» влетел в подъемный механизм на ж/д переезде у Старой Деревни
В честь 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить экспозиции в музее Царское Село
Пропавшая без вести петербурженка найдена с отравлением
Не знаю, кем бы был: комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летний юбилей
Пугало в противогазе появилось в Невском районе Петербурга
Из-за гриппа на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах Петербурга
В Петербурге прошла пожарная Масленица
Школьника похитили у дома на глазах бабушки в Тихвине
Мужчина пытался задушить беременную таксистку в Петербурге
Петербургская пенсионерка нашла своего внука в петле
Пьяный студент угнал иномарку у кладовщицы детского сада в шесть утра воскресенья
Более пяти тысяч километров дорог Ленобласти очищено от снега и наледи
Продажи новых машин в Петербурге упали на два процента
13-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери в городе Луга
Молодая мать пыталась задушить 2-летнюю дочь в Тихвине
Одинокая лошадь скакала по проезжей части КАД
Автомобилисту разбили голову из-за парковочного места в центре Петербурга
Новым вице-губернатором Петербурга по здравоохранению и соцвопросам станет Олег Эргашев
В Ленобласти два сторожа угнали погрузчик с родного предприятия
Голодная лиса вышла гулять по Мебельной улице
Житель Петербурга изнасиловал 7-классницу, заманив девочку в гостиницу
Иностранец в розыске выдавал себя за офицера ФСБ
На Среднерогатской улице полыхали бытовки