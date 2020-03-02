Пьяный студент угнал иномарку у кладовщицы детского сада в шесть утра воскресенья
Хорошо отметил праздники 21-летний уроженец Псковской области, который в шесть утра в воскресенье угнал машину у кладовщицы детского сада. Молодой человек не удержался, когда увидел иномарку с ключами в замке но без водителя.
- 1 марта около 6:00 в полицию поступило сообщение от 48-летней женщины. Она сообщила, что пятью минутами ранее у дома 52 по Загородному проспекту неизвестный сел в ее автомобиль «Chrysler Pacifica» 2003 года выпуска и скрылся, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
Угнать иномарку, которую хозяйка оценила в 400 тысяч рублей, особого труда не составило, ведь двигатель был заведен, а двери открыты. Впрочем, шутка может дорого обойтись любителю покататься.
Машину полицейские вскоре нашли. За рулем сидел пьяный студент одного из городских вузов. На парня составили административный протокол и завели уголовное дело. По статье «Угон без цели хищения» ему грозит до пяти лет тюрьмы. Правда, в самом худшем варианте.
ИСТОЧНИК KP.RU