Пьяный студент угнал иномарку у кладовщицы детского сада в шесть утра воскресенья

2 Март 2020 2020-03-02T13:08:48+03:00

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Хорошо отметил праздники 21-летний уроженец Псковской области, который в шесть утра в воскресенье угнал машину у кладовщицы детского сада. Молодой человек не удержался, когда увидел иномарку с ключами в замке но без водителя.

- 1 марта около 6:00 в полицию поступило сообщение от 48-летней женщины. Она сообщила, что пятью минутами ранее у дома 52 по Загородному проспекту неизвестный сел в ее автомобиль «Chrysler Pacifica» 2003 года выпуска и скрылся, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Угнать иномарку, которую хозяйка оценила в 400 тысяч рублей, особого труда не составило, ведь двигатель был заведен, а двери открыты. Впрочем, шутка может дорого обойтись любителю покататься.

Машину полицейские вскоре нашли. За рулем сидел пьяный студент одного из городских вузов. На парня составили административный протокол и завели уголовное дело. По статье «Угон без цели хищения» ему грозит до пяти лет тюрьмы. Правда, в самом худшем варианте.

ИСТОЧНИК KP.RU