2020-03-02T13:14:47+03:00
Происшествия

Петербургская пенсионерка нашла своего внука в петле

Врачи пытались реанимировать 11-классника, но не успели
Лилия КОЗЛОВА
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Бабушка 17-летнего петербуржца нашла внука в петлеБабушка 17-летнего петербуржца нашла внука в петлеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В петербургской семье, в городе Кронштадте, умер 17-летний мальчик. В половине десятого вечера в воскресенье, 1 марта, пенсионерка зашла в комнату к своему внуку и увидела, что тот висит в петле. Старушка поспешила снять мальчика и вызвала карету «скорой помощи».

- 17-летнего мальчика, ученика 11 класса школы города Кронштадт, обнаружили в своей комнате в доме 10/4 по улице Восстания. Из петли его высвободила бабушка. Несмотря на продолжительные реанимационные действия сотрудниками скорой помощи, подросток скончался, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место сотрудники полиции, обнаружили в комнате подростка металлический крюк, вкрученный в стену и альпинистский трос.

Известно, что семья мальчика полная, но родители находятся в разводе. На учете не состоит. На данный момент по факту смерти подростка проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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