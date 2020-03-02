2020-03-02T13:28:04+03:00
Происшествия

Мужчина пытался задушить беременную таксистку в Петербурге

Пассажир напал на водителя, игнорируя крики женщины о ее положении
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажир такси напал на беременную женщину-водителя в ПетербургеПассажир такси напал на беременную женщину-водителя в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В поселке Репино, что в Курортном районе Петербурга, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении на беременную женщину, работающую водителем в такси. Инцидент произошел около 1:40 часов ночи в воскресенье, 1 марта, когда автомобилистка выполняла заказ.

- Беременная женщина, работающая в такси, приехала на вызов. В ее машину на заднее сиденье сел мужчина. Когда автомобиль ехал по Кленовой улице в поселке Репино, пассажир напал на водителя и начал ее душить, - сообщили в Росгвардии.

Женщина смогла дать отпор пассажиру. Тогда тот начал избивать ее и угрожать расправы, игнорируя слова таксистки о том, что она беременна.

Несчастной удалось вырваться, выбежать из машины и позвонить в полицию. Информация о нападении была сразу передана всем дежурным нарядам. В течение трех минут на место прибыли сотрудники Росгвардии. Увидев патрульный автомобиль, мужчина попытался сбежать, но был задержан.

Подозреваемый в нападении передан сотрудникам 81 отдела полиции. Пострадавшей женщине была вызвана скорая, после чего гражданка была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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