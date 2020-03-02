2020-03-02T13:53:49+03:00
Происшествия

Школьника похитили у дома на глазах бабушки в Тихвине

Мальчика затащили в темный джип и увезли в неизвестном направлении
Лилия КОЗЛОВА
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Школьника из Петербурга посадили в джип и похитили в городе ТихвинШкольника из Петербурга посадили в джип и похитили в городе ТихвинФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция города Тихвин, что в Ленинградской области, проводят проверку по факту заявления по похищении подростка. В 19 часов 22 минуты в воскресенье, 1 марта, в полицию обратилась жительница дома 29, 6-го микрорайона города, которая рассказала, что неизвестный человек увез ее внука в неизвестном направлении.

- По словам старушки, около 19 часов 15 минут, ее 16-летнего внука, ученика 9 класса, похитили. Мальчик шел домой, его кто-то схватил за руку прямо у подъезда дома, затащил в машину и увез, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Марку и номера машины заявительница не знает. Запомнила только, что это был джип темного цвета. По словам старушки, автомобиль уехал в неизвестном направлении.

Известно, что при себе у школьника был мобильный телефон, который в настоящее время не доступен. В момент пропажи мальчик был одет в черные брюки и куртку, а также кепку белого цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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