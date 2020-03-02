В Петербурге прошла пожарная Масленица

2 Март 2020 2020-03-02T14:03:53+03:00

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В минувшие выходные вся страна отмечала любимый праздник Масленицы. В этот день повсюду пекли блины, танцевали хороводами и жгли чучела зимы. Не остались в стороне и те, кто по долгу службы борются с огнем. В Московском районе свою, пожарную Масленицу отмечали сотрудники МЧС.

- Гостей праздника встречали не только вкусные угощения и праздничные хороводы, игры и заводные частушки, но и тематическая программа: перетягивание пожарного рукава, преодоление дымокамеры, соревнования по надеванию боевой одежды пожарного и многое другое, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

За участие в конкурсах можно было получить деревянные жетончики, которые потом обменивались на вкусные блины или развлечения, такие как подъем в высоту на пожарной лестнице.

На праздник, который прошел в культурно-досуговом центре «Московский», пришли десятки гостей. И среди них - множество детей. Малышам было особенно весело полазать по боевым машинам, но и взрослые не остались в стороне.

Ну а потом всех, и больших и малых, накормили традиционной гречневой кашей и напоили чаем. Конечно с блинами.

ИСТОЧНИК KP.RU