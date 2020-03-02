2020-03-02T14:27:12+03:00
Общество

Из-за гриппа на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах Петербурга

Чтобы избежать неприятностей, в учебных заведениях отменили все массовые мероприятия
Петр КИБЕР
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В Петербурге из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыли на карантин десятки классов школ и групп в детских садах.В Петербурге из-за эпидемии гриппа и ОРВИ закрыли на карантин десятки классов школ и групп в детских садах.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Если коронавирус, который напугал весь мир - угроза далекая, хоть и смертельно опасная, то грипп, который также грозит осложнениями, уже пришел в Петербург. Так, из-за превышения эпидемиологического порога, в городе на Неве закрыли десятки классов и групп в учебных заведениях.

- В настоящий момент в Санкт-Петербурге на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

При этом специалисты отмечают, что полностью закрытых на карантин школ или детсадов нет. Со стороны Комитета и от имени Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу во все районы направлены рекомендации по противодействию заразе.

Администрациям учреждений советуют не проводить массовые мероприятия, а также не забывать о профилактике: проводить регулярное проветривание и влажную уборку с дезинфекцией.

В том случае, если в группе или классе заболевает гриппом/ОРВИ больше 20% детей, то там вводится недельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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