Из-за гриппа на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах Петербурга
Если коронавирус, который напугал весь мир - угроза далекая, хоть и смертельно опасная, то грипп, который также грозит осложнениями, уже пришел в Петербург. Так, из-за превышения эпидемиологического порога, в городе на Неве закрыли десятки классов и групп в учебных заведениях.
- В настоящий момент в Санкт-Петербурге на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию.
При этом специалисты отмечают, что полностью закрытых на карантин школ или детсадов нет. Со стороны Комитета и от имени Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу во все районы направлены рекомендации по противодействию заразе.
Администрациям учреждений советуют не проводить массовые мероприятия, а также не забывать о профилактике: проводить регулярное проветривание и влажную уборку с дезинфекцией.
В том случае, если в группе или классе заболевает гриппом/ОРВИ больше 20% детей, то там вводится недельный карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU