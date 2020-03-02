Не знаю, кем бы был: комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летний юбилей

2 Март 2020 2020-03-02T14:57:52+03:00

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Нет в городе на Неве болельщика, который хоть раз в жизни не слышал голос Геннадия Орлова. Этот человек стал символом ленинградского и впоследствии петербургского спорта. Он, кажется, всю жизнь комментирует игры «зенита» и СКА. А сегодня легенде российской журналистики исполнилось целых 75 лет.

- Итоги мне подводить еще рано. Я же еще в игре, активно работаю. В день юбилея, 2 марта, у меня выйдут сразу две передачи на телевидении и радио, - отшутился в интервью газете «Петербургский дневник» сам юбиляр.

А вод над тем, как могла сложиться его жизнь, Геннадий Сергеевич задумывался не раз. Но другой судьбы, кроме спортивной, ему, видно, не было предрешено изначально. В молодости молодой Гена Орлов играл за ленинградское «Динамо», но уже понимая, что скоро закончит с футболом, начал писать заметки в газету «Смена».

- Я спросил у журналиста Михаила Эстерлиса, который писал о спорте в газете «Ленинградская правда», стоит ли мне пробовать, и он ответил так: «Больших денег не заработаешь, но будет интересно», - вспоминает Геннадий Орлов.

Потом была газета «Строительный рабочий», место на радио после ушедшего из жизни Виктора Набутова и наконец легендарная передача «Спорт, спорт, спорт» на ленинградском ТВ, после которой к Геннадию Орлову пришла всесоюзная слава.

Редакция «КП-Петербург» присоединяется к поздравлениям и желает Геннадию Сергеевичу здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU