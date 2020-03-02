2020-03-02T15:19:53+03:00
Происшествия

Пропавшая без вести петербурженка найдена с отравлением

Женщину госпитализировали в больницу НИИ Джанелидзе
Лилия КОЗЛОВА
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Пропавшую без вести жительницу поселка Шушары нашли с отравлениемПропавшую без вести жительницу поселка Шушары нашли с отравлениемФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге нашлась женщина, которая с конца февраля 2020 года числилась как без вести пропавшая. В двенадцатом часу ночи в воскресенье, 1 марта, в НИИ имени Джанелидзе каретой «скорой помощи» доставлена 37-летняя петербурженка с сильным отравлением.

- В больнице врачи поставили пациентке диагноз: отравление веществом депримирующего действия. Женщина находится в токсилогическом отделении в состоянии средней тяжести, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

При проверке по базам, полиция установила, что данная женщина с 21 февраля находится в розыске, как без вести пропавшая. При этом, госпитализирована пострадавшая была из квартиры дома 6 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары, по месту своего проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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