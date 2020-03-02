2020-03-02T15:40:52+03:00
Общество

В честь 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить экспозиции в музее Царское Село

Свободный вход представительницам прекрасного пола будет доступен с 7 по 9 марта
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В честь 8 Марта музей Царское Село будет бесплатным для женщин / Фото: Музей-заповедник Царское СелоВ честь 8 Марта музей Царское Село будет бесплатным для женщин / Фото: Музей-заповедник Царское Село
Изменить размер текста:

Музей-заповедник Царское Село решил поздравить представительниц прекрасного пола с 8 Марта и устроить праздничную акцию. В честь Международного женского дня двери экспозиции «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурные конюшни» и музея «Россия в Великой войне» в Ратной палате будут открыты. Женщины смогут бесплатно посетить выставки в течение всех трех праздничных дней – 7, 8 и 9 марта.

- В феврале музей открыл новую экспозицию в здании Дежурной конюшни. Теперь помимо основного зала, где располагаются придворные экипажи, можно познакомиться с историей путешествия, которое проделали 14-летняя принцесса Фике, будущая императрица Екатерина II, и ее мать Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская. Цель этой поездки была исторической: бракосочетание с наследником русского престола великим князем Петром Федоровичем, - рассказали в музее.

В основном пространстве экспозиции представлена коллекция императорских экипажей работы русских и западноевропейских мастеров XVIII – XIX веков. Большая ее часть – это парадные кареты, принимавшие участие в торжественных церемониях русского Двора, а также прогулочные, городские кареты, детские экипажи и сани, которые в свое время были предметами личного императорского обихода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрением на коронавирус
Две группировки устроили конфликт в метро Петербурга
«Форд» влетел в подъемный механизм на ж/д переезде у Старой Деревни
В честь 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить экспозиции в музее Царское Село
Пропавшая без вести петербурженка найдена с отравлением
Не знаю, кем бы был: комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летний юбилей
Пугало в противогазе появилось в Невском районе Петербурга
Из-за гриппа на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах Петербурга
В Петербурге прошла пожарная Масленица
Школьника похитили у дома на глазах бабушки в Тихвине
Мужчина пытался задушить беременную таксистку в Петербурге
Петербургская пенсионерка нашла своего внука в петле
Пьяный студент угнал иномарку у кладовщицы детского сада в шесть утра воскресенья
Более пяти тысяч километров дорог Ленобласти очищено от снега и наледи
Продажи новых машин в Петербурге упали на два процента
13-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери в городе Луга
Молодая мать пыталась задушить 2-летнюю дочь в Тихвине
Одинокая лошадь скакала по проезжей части КАД
Автомобилисту разбили голову из-за парковочного места в центре Петербурга
Новым вице-губернатором Петербурга по здравоохранению и соцвопросам станет Олег Эргашев
В Ленобласти два сторожа угнали погрузчик с родного предприятия
Голодная лиса вышла гулять по Мебельной улице
Житель Петербурга изнасиловал 7-классницу, заманив девочку в гостиницу
Иностранец в розыске выдавал себя за офицера ФСБ
На Среднерогатской улице полыхали бытовки