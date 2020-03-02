В честь 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить экспозиции в музее Царское Село

2 Март 2020 2020-03-02T15:40:52+03:00

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Музей-заповедник Царское Село решил поздравить представительниц прекрасного пола с 8 Марта и устроить праздничную акцию. В честь Международного женского дня двери экспозиции «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурные конюшни» и музея «Россия в Великой войне» в Ратной палате будут открыты. Женщины смогут бесплатно посетить выставки в течение всех трех праздничных дней – 7, 8 и 9 марта.

- В феврале музей открыл новую экспозицию в здании Дежурной конюшни. Теперь помимо основного зала, где располагаются придворные экипажи, можно познакомиться с историей путешествия, которое проделали 14-летняя принцесса Фике, будущая императрица Екатерина II, и ее мать Иоганна Елизавета Ангальт-Цербстская. Цель этой поездки была исторической: бракосочетание с наследником русского престола великим князем Петром Федоровичем, - рассказали в музее.

В основном пространстве экспозиции представлена коллекция императорских экипажей работы русских и западноевропейских мастеров XVIII – XIX веков. Большая ее часть – это парадные кареты, принимавшие участие в торжественных церемониях русского Двора, а также прогулочные, городские кареты, детские экипажи и сани, которые в свое время были предметами личного императорского обихода.

ИСТОЧНИК KP.RU